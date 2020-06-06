ياسمين عبد العزيز تتعاقد على فيلم كوميدي جديد

متابعة بتجــــــــــرد: تعود النجمة ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب عامين، من خلال فيلم كوميدى، حيث قال المنتج أحمد السبكى، إنه يبدأ تحضيرات الفيلم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه متعاقد مع ياسمين منذ العام الماضى، والعمل من تأليف خالد جلال، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى، وما زال الفيلم فى مرحلة الكتابة حتى الآن، ولم يستقروا على مخرج للعمل، موضحا أن العمل ما زال فى التحضيرات الأولى.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل “ونحب تانى ليه”، مع كل من: الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين، ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.
أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم “الأبلة طم طم”، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، وتدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين، من خلال نفق سرى تحت الأرض، ثم يفاجأوا بأنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، فى ظل مقاومة من الأبلة طم طم.
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