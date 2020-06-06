ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ينتظران طفلهما الأول؟

في الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة ياسمين صبري كُتب عليها “أنا حامل مفيش مبروك”، ما دفع بالعديد من الجمهور للإشارة ان هذه الصورة نشرت عبر صفحتها الخاصة، فيما البعض الآخر أكد ان هذه الصورة ليست حقيقة نُشرت عبر حساب غير رسمي لياسمين.

وفي زيارة سريعة على حساب ياسمين عبر موقع انستغرام نرى أنها لم تنشر هذه الصورة ولم تعلق على الموضوع.

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وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، قد عقد قرانه على الممثلة ياسمين صبري، في منتصف ابريل الفائت ضمن أجواء اقتصرت على عائلتي العروسين وذلك مراعاةً للظروف الراهنة وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى عدم التجمعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وكانت ياسمين صبري تعمل خلال الفترة الماضية على حفل زفاف ضخم ولكن بسبب انتشار كورونا والتدابير الاحترازية المعمول بها في مصر، اختارت ان يقتصر الحفل على العائلة فقط.

نذكر أن أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري كانا قد أعلنا خطوبتهما منتصف آذار/مارس الفائت، من خلال صورة ليده وهي متشابكة بيد اخرى وعلق عليهاmy ❤ أي “حبي”.