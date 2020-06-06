ليا بو شعيا: توترت أمام باسل خياط.. وعشت 17 يومًا مع أمل بوشوشة بالصحراء

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خاضت الممثلة اللبنانية ليا بو شعيا هذه السنة تجربة فريدة من نوعها من خلال خوضها السباق الرمضاني عبر مشاركتها في بطولة مسلسل "النحات" إلى جانب النجمين باسل خياط وأمل بوشوشة.

وأشارت ليا بو شعيا إلى أن هذا العمل ترك بصمة مميزة في مسيرتها الفنية، وكان بمثابة تحد لنفسها وأمام الجمهور كتأكيد منها على قدرتها على تجسيد أهم الأدوار من خلال تقمصها شخصية تركت أثرا لدى المشاهد العربي.

وجسدت بو شعيا دور مايا وهي شخصية حساسة جداً تحاول جاهدة عدم إظهار حزنها الشديد الذي ينتابها دوما، إلا أنها تظهر بصورة المرأة السعيدة والإيجابية على الرغم من المشاكل التي تعاني منها مع عائلتها. فتتخذ من صالة النحت المتنفس لها، كونها نحاتة وأستاذها هو الممثل باسل خياط التي يجسد دور "يامان" لتتطور بعد ذلك العلاقة وتتسارع الأحداث.

كما لفتت ليا إلى أن جودها إلى جانب باسل خياط جعلها تتوتر بعض الشيء في البداية، لتشعر بعد ذلك بالراحة والتأقلم مع مجريات الأحداث بحرفية تامة، وبفرحة عارمة حينما لمست ردود الفعل الإيجابية.

أما عن علاقتها بالممثلة أمل بوشوشة، فقد أكدت أنها كانت قد التقتها في السعودية وتعرفت عليها، مشيدة بخبرتها التمثيلية وتألقها الدائم في الأعمال التي تؤديها.

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وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل النحات تميز بكونه توليفة عربية متعددة الجنسيات من إنتاج شركة" اي سي ميديا"، وينتمي لفئة الغموض والإثارة، وأخرجه التونسي مجدي السميري وكتبت قصته السورية بثينة عوض.

وقد أسندت البطولة إلى نجوم تنوعت جنسياتهم بين سوريين ولبنانيين وجزائريين على رأسهم باسل خياط وأمل بو شوشة وندى أبو فرحات وإيلي متري ودارينا الجندي وليا أبو شعيا، وغيرهم.

ويروي قصة يمان "باسل خياط" الذي يقرر أن ينتقل إلى بيت العائلة حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة، خصوصاً أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده لتتسارع بعدها الأحداث.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع الممثلة ليا بو شعيا إذ تحدثت عن تجربتها التمثيلية الأولى خلال السباق الرمضاني.