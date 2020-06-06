محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان رامز أمير رسالة لجمهوره بعد إجرائه عملية جراحية ثانية في ساقه، عقب إصابته خلال ممارسته رياضة الـ"parkour".
ونشر رامز مقطع فيديو لطفل يمارس الرياضة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " تخيلوا لو كل الناس بيحبوا بعض كده .. تخيلوا لو كل الناس بيقفوا جنب بعض بدل مايحاربوا بعض ".
وأضاف: "عاوز أشركم من قلبى على تشجيعكم ودعواتكم، اطمنوا أنا دلوقتى أحسن كتير الحمد لله، ربنا يخليكوا ليا يا أطيب جمهور".
وجسد رامز أمير شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية جراحية.. رامز أمير لمتابعيه: "اطمنوا أنا أحسن كتير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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