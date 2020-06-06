"ثورة حق".. مايا دياب تعلق على مظاهرات للبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على المظاهرات التي تشهدها دولة لبنان حاليا. ونشرت مايا دياب صورة لامرأة تحمل علم لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ثورة حق، الجوع ، الفقر". وشهدت بيروت اليوم، مظاهرات احتجاجًا على أوضاع البلاد. يُذكر أن آخر أعمال اللبنانية مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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