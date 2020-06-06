فنانات ضحين بأبنائهن من أجل النجومية والأضواء.. اعترافات مثيرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم أن الأمومة حلم يداعب العدد الأكبر من النساء إلا أن هناك عدد من الفنانات اللاتي اعترفن بقيامهن بإجهاض أنفسهن، وذلك لأسباب مختلفة، وإن كان السبب المتداول هو الحفاظ على النجومية وعدم الانشغال بسواها.

في اعترافات صريحة واضحة كشفت عدد من الفنانات عن قيامهن بهذا الفعل، وعبر عدد منهم عن ندمهن الشديد، بينما لم تشعر غيرهن بأي ندم.

بلا ندم

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها قامت بإجهاض نفسها أكثر من مرتين، ولم تندم مطلقا على ذلك، فهي تشعر باستمرار أن الأمومة لا تليق بها، وأنها لا تصلح لتكون أما، كما انها تعوض هذا الشعور بالتعامل مع أبناء أشقائها.

إلهام تزوجت أكثر من مرة، وانتهت كل زيجاتها المعلن عنها وغير المعلن بالطلاق، فقالت إلهام إنها شعرت أن زواجها لن يستمر ولذلك لم ترغب في الإنجاب.

غلطة العمر

اعتبرت الفنانة المصرية عفاف شعيب أن قيامها بإجهاض نفسها حوالي 3 مرات هي غلطة عمرها، حيث أنها كانت صغيرة في السن وقتها، وكانت لديها التزامات فنية، ولم تستطع أن تكمل الحمل بسبب ذلك.

فاف أشارت إلى أنها تابت عن هذا الذنب، وطلبت من الله المغفرة كثيرا، وتتمنى أن يمحو ذنبها.

الفنانة سهير رمزي اعترفت أيضا أنها أجهضت نفسها مرتين، وذلك لأنها كانت تشعر أنها لا تحتاج الأطفال في ظل وجود والدتها معها، ولكنها ندمت على ما فعلته عندما كبرت في السن ووجدت نفسها وحيدة.

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قرار مفاجئ

لا يعلم كثير من الجمهور أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب كانت متزوجة من الملحن مدحت خميس في بداية حياتها الفنية، وعندما اكتشفت انها حامل قامت بإجهاض نفسها لأنها تأكدت أن حياتهما الزوجية لن تكتمل، وتزوجت شيرين بعد ذلك من الملحن محمد مصطفى وأنجب ابنتين.

ظرف صحي

الفنانة يسرا تعرضت للإجهاض رغما عن إرادتها عندما نصحها الطبيب بذلك خوفا على صحتها، وبعد ذلك حاولت كثيرا أن تنجب ولكنها فشلت في ذلك.

سمية الألفى دفعها شغفها بالأطفال إلى الاستمرار في محاولة إنجاب المزيد منهم، رغم تعرضها للإجهاض أكثر من 14 مرة، ولدى الفنانة ولدين من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

الفنانة الشابة إيناس عز الدين كان يجب عليها أن تختار بين سلامتها أو الاستمرار في الحمل، ولذلك أجهضت بأمر الطبيب، وعبرت عن حزنها الشديد لذلك، وقالت: «الضنا غالي أوي».

وتعرضت أيضا الفنانة كوكي شقيقة روبي للإجهاض مؤخرا بسبب سوء حالتها الصحية، وتعرضت لأزمة نفسية بسبب ذلك.