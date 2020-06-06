منع ريم البارودي وإعلاميات من الظهور على الشاشة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور نحو 5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة و الإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.
الإعلاميات هن بوسي الطيار ودعاء فاروق وهالة فهمي وعلا شوشة والإعلامية والفنانة المصرية ريم البارودي.
جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة.
يذكر أن ريم البارودي، تشارك في تقديم برنامج “شارع النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، وتنتمي ريم لنقابة المهن الثميلية كما نها تتستضيف خلال حلقات برنامجها العديد من الشخصيات وانتهى الموسم الأول منه قبل بدء شهر رمضان وكان من المقرر تقديم الموسم الثاني منه بعد شهر رمضان.
وكانت ريم البارودي قد وصفت العمل بالإعلام قائلة، إنه تجربة جديدة وصعبة بالنسبة لها، لأنها تخاف دومًا من تحمل المسئولية كاملة، خاصة وأنه هناك فرق بين أن تكون إعلامي وبين أن تكون عنصر في عمل كبير، مشيرة إلى أن تقديم فنان لبرنامج على قناة فضائية ليس بالشيء الجديد لأنه هناك ممثلين قدموا برامج ومنهم من نجح ومنهم من فشل.
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