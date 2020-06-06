بشرى تحيي ذكرى وفاة والدها بصور وكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية بشرى الذكرى الرابعة عشر لوفاة والدها، ونشرت مجموعة صور له.

بشرى عبرت عن افتقادها الشديد لوالدها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “١٤ سنة اليوم.. وحشتنى يا بابا.. يا صديقى.. يا أستاذي.. يا رفيقي الروحي”.

الفنانة المصرية أضافت: “ارقد فى سلام يا دكتور أحمد.. لقد الهمتني كما ألهمت ملايين الناس حول العالم”، وقد تلقت الكثير من التعليقات من جمهورها الذين دعوا لوالدها بالرحمة والمغفرة.

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وكانت الفنانة المصرية بشرى قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية في كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني «القمر آخر الدنيا»، حتى أنها سقطت أرضاً خلال تصوير أحد المشاهد.

بشرى أصيبت بهبوط حاد في ضغط الدم، وفي الوقت الذي نصحها الطبيب بعدم استكمال التصوير لعدم وصول الدم إلى المخ بشكل كافي، مما يمثل خطورة على حالتها الصحية، رفضت الفنانة المصرية مغادرة التصوير، وصممت على استئنافه، للحاق بموعد عرض حلقات العمل، وذلك أمام رفض الطبيب لموقف الفنانة.

يُذكر أن «القمر آخر الدنيا» يُعد أول بطولة مطلقة لبشرى في دراما رمضان، وشاركت في بطولته أمام مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، ساندي التونسية، سميرة عبدالعزيز، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمود الورداني، إخراج تامر حمزة.