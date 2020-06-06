نجل حسن حسني يعلق على عدم حضور نجوم الفن لجنازة والده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق هشام نجل الفنان المصري الراحل حسن حسني، على عدم مشاركة نجوم الفن في جنازة والده، ورد على الانتقادات التي تعرضوا لها.

هشام، قال خلال لقاء خاص مع برنامج “الجمعة في مصر”، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية mbc مصر : “بابا دخل المستشفى وهو واقف علي رجليه وطلب الدكتور إحراء إشاعات وكشفت عن وجود جلطة وأجري له الدكاترة عملية قسطرة وتوفاه الله”.

وأضاف: “لم أكن أتوقع ان أعود للمنزل من غيره”.

وعن عدم حضور الفنانين في جنازة والده الفنان الراحل حسن حسني اجاب قال: “الوفاة حدثت الساعة 3 الفجر وكل الإجراءات حصلت سريعًا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا”.

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وأضاف: “ومفيش صلاة لذلك قررنا الدفن سريعًا. لأن إكرام الميت دفنه”.

وتابع: “الدفن تم قبل الظهر ولا يوجد وقت لإخطار الفنانين، لأننا في ظرف استثنائي .. والوضع من المفترض ألا يضايق أحد”.

وكشف عن مكالمات الفنانين له للتقديم العزاء واستقبالهم صدمة خبر وفاة والده بالبكاء قائلًا: “هم محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي ومحمد سعد كلهم زي إخواتنا ووالدي كان يعتبرهم أولاده لكنها ظروف استثنائية لأن التجمعات بها مشكلة وتزيد إلإصابات بفيروس كورونا”.

وتابع: “أنا متأكد أن كل الفنانين بيحبوه وأن له حب خاص لأنه كان يحبهم جدًأ”، مؤكدًا أن الدكتور أشرف زكي كان متابعًا للحالة واستشار مجموعة كبيرة من الأطباء.

يذكر أن الفنان حسن حسني رحل عن عالمنا يوم السبت ٣٠مايو، عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.