كرم الشعراني: أشعر بقلق مع رشا شربتجي.. ويكشف شخصيته في "حارة القبة"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استضاف الممثل السوري كرم الشعراني "فوشيا" في منزله بدمشق للحديث عن بعض الأعمال التي شارك من خلالها بالمنافسة الدرامية في رمضان الفائت بالإضافة للاطلاع على أحدث الأعمال التي يقوم بالتحضير لها.

وحول حالة الاستفزازية الذي صنعتها شخصية "عاصم" في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" بين المشاهدين لفت شعراني إلى أن الاستفزاز أو الكره أو الموقف السلبي تجاه أي شخصية يشعر من خلالها الممثل بحالة من السعادة لكونها دليل إقناع للمشاهد ونجاحا للممثل، مشيرا إلى أن شخصية "عاصم" و بالرغم من أنها كانت فاسدة ولها اتجاهات سلبية إلا انه من الممكن أن يتعاطف معها المشاهد لكونها شخصية طموحة وتحلم في مستقبلها، لافتاً إلى أن الشخصيات السلبية ليست سلبية وشريرة بالمطلق إنما شخصيات يجب أن تخلق المبررات الدرامية لها.

وعن حالة النقد الكبيرة التي طالت مسلسل "بوشكني" أشار الشعراني إلى أن العمل تم صنعه ليس من أجل العرض على المحطات التلفزيونية وخاصة السورية لأنهم يعلمون الخطوط الرقابية المسموحة فيها، منوهاً إلى تفاجئه في عرضه عبر إحدى المحطات السورية ما جعلها تقوم باقتطاع بعض المشاهد من الحلقات لتتناسب مع سياستها الرقابية، ومبيناً أنه تعلم من هذه التجربة أن يكون في المرات القادمة أكثر هدوءا في خياراته، وعدم المراهنة إلا على جميع العوامل المؤدية إلى نجاح العمل لكونهم راهنوا من خلال العمل على الحب الموجود والمتبادل فيما بينهم.

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أما عن مشاركته المرتقبة في مسلسل "حارة القبة" للمخرجة رشا شربتجي وتأليف أسامة كوكش وإنتاج شركة عاج للإنتاج والتوزيع الفني، فقد بين "الشعراني" أن هذه هي التجربة الرابعة الذي تجمعه مع المخرجة السورية بعد مسلسلات "الولادة من الخاصرة 2" و"سمرا" و"شوق"، لافتاً إلى أنه يجسد من خلال العمل شخصية "أبو الريح" وهي الشخصية السلبية في الحارة، موضحا أن العمل بيئة شامية ويضم حكاية مطروحة بشكل مختلف وخارج السرب عن المسلسلات الشامية السابقة.

وقال الشهراني في الختام إنه يشعر بالقلق الإيجابي بالوقوف أمام رشا شربتجي لكونه يشعر أنه عاد طالباً في المعهد ولديه مهمة صعبة يجب أن يؤديها على أكمل وجه لانتظار تقييم أستاذته، متوقعاً نجاح العمل كونه بإدارة المخرجة شربتجي ويضم نصا مشوقا مقدما بطريقة مختلفة بالإضافة لتواجد العديد من كبار النجوم السوريين.

يشار إلى أن كرم الشعراني ظهر خلال رمضان الماضي بأربعة مسلسلات هي "حرملك "2 و"الجوكر" و"مقابلة مع السيد آدم" و "بوشنكي".