كيف تغير شكل كايلي جينر خلال السنوات الأخيرة؟.. انقلاب جذري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاعت النجمة العالمية كايلي جينر أن تضع نفسها في الصفوف الأولى كنجمة تلفزيونية أمريكية وعارضة أزياء، وأصبحت اليوم واحدة من أيقونات الموضة والجمال.

وصفها البعض بالحرباء، لأنها تظهر كل يوم بشكل جديد، ونادرًا ما تراها متشابهة من يوم إلى آخر، سواء كان ذلك بسبب شعر أو وصلات شعر، أو حقن الشفاه، إذ تعد من أكثر الفنانات اللوتي تغيرن بشكل كبير على مر السنين.

سنستعرض في السطور القادمة مراحل تغيرها على مدى السنوات

من طفولتها

التقطت هذه الصورة لكايلي جينر مع والدها بروس ووالدتها كريس عام 2000، وقد قال البعض على سبيل المزاح إن هذه المرة الأخيرة التي ظهرت بها كايلي بلون شعرها الطبيعي وبدون مكياج.

2008

بدأت كايلي في تلوين شعرها بشكل خفيف في هذا الوقت؛ إذ ظهرت بهذه الصورة مع شقيقتها الكبيرة كيندال جينر في حفل وانغو تانجو، وكان النمش واضحا على وجهها، وشفتاها طبيعيتان، وما زالت لم تضع تقويم الأسنان.

2011

ظهرت في أحد عروض الأفلام عام 2011، وكانت تضع مكياجا ثقيلا فوق عينيها، وشعرها أسود، وقد بدأت بملء حاجبيها قليلاً، وقامت بإخفاء النمش، ووضع الرموش، ولم تنفخ شفتيها التي قالت عنهما فيما بعد إنها خلال هذه المرحلة كانت غير واثقة من جمالها بسبب شفتيها.

2013

اختارت كايلي أحمر شفاه غامقا في العرض الأول لفيلم The Hunger Games: Catching Fireعام 2013، وظهرت بمكياج كامل ورموش طويلة وكحل أسود، وحاجبين ممتلئين، ومن هذه المرحلة بدأت تحدد بعض ملامح وجهها كعظام الوجنتين مثلاً اي بدأت تسير على خطى عائلتها.

2014

بدأت كايلي في هذه المرحلة التخلي عن شكلها الطفولي؛ إذا قامت بقص شعرها لتتخلى بذلك عن شعرها الطويل النحاسي وتصبغه باللون الأزرق، كما قامت بنفخ شفتيها، وبدأت بوضع المكياج بشكل واضح والرموش والبرونزر والكونتور.

2015

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اعترفت كايلي في عام 2015 أنها قامت بنفخ شفتيها ونفت أن تكون قد فعلت هذا سابقا، وأجابت حول تغيرها السابق أنها كبرت والناس لم يروها بالمكياج من قبل، واتهمها البعض أنها أجرت عدة عمليات في نفخ الشفاه لكنها نفت ذلك.

2015

ظهرت كايلي بعد أسبوع نيويورك للموضة عام 2015 للمرة الأولى بباروكة خضراء، وكان ظهورها خلال افتتاح متجر في نيويورك، ووصفها الكثيرون بالجريئة حينها، ليس من ناحية الشعر فقط وإنما الملابس والمكياج.

واعترفت كايلي خلال هذا الشهر لصحيفة نيويورك تايمز أنها قامت بتغيير طبيب التجميل، وهذا الطبيب استطاع أن يظهر شفتيها بشكل طبيعي على عكس الطبيب السابق برأيها.

2016

استمرت كايلي حتى في عام 2016 بارتداء البواريك الملونة، إذا ظهرت في أسبوع الموضة في نيويورك بباروكة زهرية لفتت أنظار الجميع بها بجرأتها حينها.

2017

عادت كايلي إلى شعرها الأسود المميز عام 2017، لكنها ظهرت بالصور بوجه مختلف نوعاً ما، إذ بدت عظام وجنتها أكثير تحديداً، ورموشها كثيفة وطويلة، ووضعت ظلال العيون البرونزي اللامع وكانت حواجبها ممتلئة بشدة.

2017

ظهرت خلال حفلة Met Gala الثانية في 2017 بشعر أشقر قصير ومصبوغ، وكان مكياجها ثقيلا بشكل ملحوظ وحواجبها كذلك، ووضعت مكياجا بنيا وأحمر شفاه وردي فاتح.

2018

ظهرت كايلي في نهاية عام 2017 بشعر طويل داكن وبملابس رياضية، إذ كانت تحاول في هذه الفترة إخفاء حملها من مغني الراب ترافيس سكوت.

وأعلنت في فبراير 2018 إنجابها لابنتها ستورمي وبستر، إذا قامت بإعلان ذلك عن طريق الانستغرام الخاص بها، وكتبت بأنها أصبحت أم الآن، وقدمت اعتذاراً للجمهور لأنها لم تخبرهم بأنها حامل في الوقت التي كانت تشاركهم جميع أعمالها ورحلاتها، ولكنها فضلت أن تكون قترة حملها سرية لأنها تريد أن تتحضر لها بشكل إيجابي.