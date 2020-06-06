زوج نيللي كريم المرتقب عمره 60 عاما ولديه ولدان.. ما وظيفته؟ (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تهدأ المواقع الفنية في الساعات الأخيرة بتناول خبر زواج نيللي كريم، والتي خرجت لتنفي وقوع الزواج، لكنها في الوقت ذاته لم تنف بأنها تعيش علاقة حب ولكن لم تتكلل بعد بالارتباط.

وبحسب مصادر صحفية وإعلامية فإن نيللي كريم تعيش قصة حب مع رجل الأعمال المصري عمر إسلام، على أن يتم الارتباط رسميا والزواج بعد انتهاء فترة أزمة وباء كورونا المستجد.

وتصدر اسم عمر إسلام قائمة الأكثر بحثا على "جوجل" في الساعات الماضية، من أجل معرفة كل التفاصيل التي تتعلق بزوج نيللي كريم المرتقب.

وجمعت "فوشيا" معلومات عن العريس؛ فاسمه الكامل هو عمر إسلام شلبي وقد تخرج من الجامعة الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي تخصص اقتصاد، وعمل مع والده في مشروعات الطعام والمشروبات.

وتفيد معلومات صحفية أن إسلام هو صديق مقرب من الفنان المصري عمرو دياب، وتجمعهما صداقة ممتدة منذ سنوات عديدة، وكانت تتخطاهما لعلاقة صداقة أكبر بين الزوجتين السابقتين لكليهما زينة عاشور وجنان شحادة، على الترتيب.

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وتشير التقارير إلى أن عمر إسلام يمتلك سلسلة من المطاعم والكافيهات عالية المستوى، إضافة إلى 90 متجرا يمتلكها بمجال المواد الغذائية، ويعمل رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للتجارة والاستشارات للطيران (ITC)، وحاليا على منصة تجارية تحت اسم Presto.

ويمتلك أيضًا العديد من المشاريع الناجحة في مصر، بما في ذلك The Coffee Bean & Tea Leaf.

ويبلغ عمر إسلام العقد السادس من عمره، وبذلك يكون فارق العمر بينه وبين الفنانة نيللي كريم زهاء 15 عاما، حيث إن النجمة المصرية تبلغ من العمر 45 عاما. وبحسب مصادر صحفية فإن عمر إسلام متزوج ولديه ولدان.

وتزوجت نيللي كريم مرتين، وأنجبت من زوجها الأول بعمر صغير ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت انفصالها عنه.

يشار إلى أن شائعة ارتباط نيللي كريم شغلت الأخبار المصرية والعربية، فهل تعلن زواجها قريبا؟