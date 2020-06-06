باسم ياخور يرد على وصفه بالمادي.. ويمتنع عن إجابة هذا السؤال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان السوري باسم ياخور فيديو من خلال قناته على موقع يوتيوب أجاب فيه عن أسئلة الجمهور المطروحة عليه بكثرة، محاولا الاقتراب من متابعيه بعيدا عن المنابر الإعلامية الرسمية.

وبيّن ياخور في بداية الفيديو أنه أنشأ قناة اليوتيوب الخاصة به؛ لأن ابنه روي طلب منه إنشاءها كنوع من المواكبة لمتطلبات الجيل الجديد الذي بات يهتم بالإنترنت ومواقعه أكثر من التلفزيون.

وحول خلافه مع الفنان السوري أيمن رضا اكتفى ياخور بقوله: "إن الصديق الحقيقي إذا خسرته فهو لم يكن صديقا حقيقيا"، مضيفا أن المتابعين يطلقون عليه صفة الـ"مادي" من خلال تعليقاتهم وهو يرى أن هذه الصفة ظلم بالنسبة له فلا أحد يعرفه شخصيا لكي يحكم عليه.

وأشار إلى أن كل إنسان يحتوي على نزعة مادية لتحسين أوضاعه المعيشية لكن هذه النزعة برأيه تحتاج إلى اجتهاد دون مبالغة ويجب أن يكون هناك توازن ما بين تحقيق هذا الشيء والوسائل المادية والأخلاقية لتحقيقه، مؤكدا أنه في النهاية هو يعمل بمهنة وحيدة لا يعرف غيرها في الحياة هي التمثيل والإعلام وأي رغبة مشروعة في تحسين وضعه هي تحديدا في هذه المهنة التي يبلغ عمره فيها 28 عاما من العمل والكدح المتواصل، ولذلك من حقه أن يصل إلى مرحلة ما يكون فيها راضيا عن وضعه المادي، وهذا لا يجعلّه مُدانا بحسب توصيفه.

كما أشار ياخور إلى أن هناك نقصا في الدراما السورية؛ لأنها لم تعرض إلا واقع البيئة الشامية وتحديدا العاصمة دمشق كما لم تتطرق إلى التحدث عن المنطقة الساحلية أو الشرقية باستثناءات قليلة مثل مسلسل "ضيعة ضايعة" و"خربة"، معربا عن أسفه؛ لأنه في هذه الأوقات أصلاً يواجه صنّاع الدراما صعوبة كبيرة في صناعة حتى الدراما الدمشقية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السينما السورية ضعيفة بسبب قلة جود صالات السينما في سوريا على عكس السينما المصرية التي يوجد فيها حوالي 6000 صالة سينما.

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رامز مجنون رسمي

وفيما يخص استضافته بحلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي" وعلمه بالمقلب الذي حضره له الفنان المصري رامز جلال، قال ياخور إنه لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال المتكرر بالتفصيل؛ لأن هناك التزاما أخلاقيا ومعنويا تجاه الشركة المنتجة للبرنامج لا يجب اختراقه، مضيفا أن هذا النوع من البرامج هدفه إمتاع المشاهدين وبما أن الحلقة نجحت وحققت نسب مشاهدة عالية فهذا هو المطلوب، ومن وجهة نظره أن هذا النوع من البرامج رائج ويحقق جماهيرية كبيرة والمشاهدون يحبون متابعته، لافتاً إلى أنه يعتبر هذه الحلقة هي تجربة جديدة بالنسبة إليه؛ لأن مهنته الأولى والأخيرة هي التمثيل والبرامج، واعتبر الجمهور جوابه عن هذا السؤال تلميحا إلى أنه كان يعرف بالمقلب مُسبقا حيث لم يقل إنه لا يعلم، كما لم يقل إنه على علم.

الجدير بالذكر أن الفنان باسم ياخور شارك في السباق الدرامي لعام 2020 من خلال مسلسل "حرملك2" إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية، والعمل من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، كما شارك أيضا في مسلسل "ببساطة2" تأليف مجموعة من الكتاب وإخراج تامر إسحاق.