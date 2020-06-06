صورة| مصطفى حجاج بصحبة والدته أمام البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
ظهر الفنان مصطفى حجاج، بصحبة والدته، أثناء وجودهما أمام البحر.
ونشر حجاج، صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ربنا يخليكي لينا يا أمي.. صباح الخير على كل أم في مصر".
يُذكر أن، مصطفى حجاج طرح مع مطلع العام الجاري ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "هتزهزه"، تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين: عزيز الشافعي وجمال الخولي وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبدالمنعم وأسامة عبدالهادي.
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