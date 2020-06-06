أول تعليق لشيرين عبدالوهاب على أنباء شجارها وزوجها حسام حبيب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن صمتها وقررت الرد على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية حول نشوب مشاجرة قوية بينها وبين زوجها، الفنان المصري حسام حبيب، حتى أنه تردد أن المطربة المصرية مصممة على الطلاق، وتدخل الفنان المصري أحمد سعد لحل خلافات الزوجين.

شيرين كتبت تدوينة عبر تويتر نفت نفيها كل ما تردد حول نشوب خلافات بينها وبين زوجها، وكتبت: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، واختتمت التدوينة باسم أغنية أحمد سعد الشهيرة «بحبك يا صاحبي».

أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

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الفنان المصري أحمد سعد رفض نفي أو اثبات صحة ما يُقال حول نشوب مشاجرة بين شيرين وحسام، وتدخله لحلها، وقال في تصريحات صحفية: «هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي».

الساعات الأخيرة من مساء الخميس انتشرت أنباء خلاف قوي وقع بين شيرين وحسام، وتناقلته عدد كبير من المواقع وحسابات بعض الإعلاميين والصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر البعض أن خلافات الزوجين قديمة وليست حديثة، وآخرها كان بسبب خلاف مالي حول مبلغ ضخم، أدى إلى نشوب مشاجرة قوية بين الزوجين، وصلت لحد التشابك بالأيدي وتراشق الألفاظ، حتى أن صديقهما المقرب أحمد سعد تدخل في محاولة لحل الخلاف.

محاول سعد باءت بالفشل حتى أن الأمر تطور ووصل إلى نشوب مشاجرة بينه وبين حسام حبيب انتهت بالعراك بينهما، الأمر الذي أجبر سعد على الانصراف برفقة شيرين التي تركت فيلا زوجها الكائنة بمدينة الرحاب.