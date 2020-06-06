بالفيديو – آسر ياسين رزق بطفله الثالث خلال التصوير

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم آسر ياسين على تطبيق انستغرام مقطع فيديو طريف من كواليس مسلسل “ب100 وش”، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم وحقق نجاحاً كبيراً ضمن الاعمال الكوميدية. وظهر في المفطع أبطال المسلسل وهم يهنئون زوجة ياسين بمولودهما، خلال حديث آسر في اتصال بالصوت والصورة مع زوجته. وعلق ياسين على المقطع الطريف الذي تفاعل معه فريق العمل بطريقة مميزة قائلا: “العصابة وهي بتهنينا علي المولود الجديد زين آسر ياسين”. يذكر ان مسلسل “بـ100 وش”، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقى وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

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