تصوير كافة اعمال شركة لايف ستايلز ستوديوز في لبنان

متابعة بتجـــــــــرد: بعد تشاور المخرج فادي حداد ومسؤولين من شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أثناء مأدبة غداء أقامها الأخير بمنزله على شرف إدارة الشركة المنتجة، قُرر بان يتم تصوير جميع فيديو كليبات الشركة في لبنان حتى التي كانت مقررة في أماكن ودول أخرى.

بناء على القرار، يستعد المخرج فادي حداد لإعادة برمجة انتاجات لايف ستايلز ستوديوز لتصويرها في لبنان الذي يتمتع بالكثير من المواقع الطبيعية الخلابة وذلك بعد اعادة فتح المطارات وتخفيف إجراءات الحجر الصحي بحيث يتمكن النجوم من الدخول إلى لبنان لتصوير أعمالهم مطبقين إجراءات السلامة والوقاية المشددة.

القرار اذاً تم بعد تحسن الوضع الصحي في لبنان والذي بات اكثر أمناً مقارنة ببعض الدول التي كانت على جدول التصوير قبل انتشار جائحة فيروس كورونا كما ويأخذ هذا القرار ايضاً دعم تنشيط المجال السياحي في لبنان.