غضب كويتي على ممثل شهير بسبب فيديو فاضح وخادش للحياء

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متابعة بتجـــــــــرد: أعرب روّاد الإنترنت الكويتيّون عن غضبهم تجاه الممثل الباكستاني المُقيم في الكويت فرحان العلي بعدما نشر فيديو فاضحاً وخادشاً للحياء.
وفي التفاصيل، فقد ارتفعت مطالبات ناشطين كويتيين بالقبض على الممثل فرحان العلي مُستخدمين إسمه كهاشتاغ، لأنه نشر مقطع فيديو يستعرض فيه أعضاءه الجنسيّة، واتهموه بأنه كان في حالة سكر.
بدوره، خرج فرحان العلي عن صمته وأكّد أن نشر مقطع الفيديو على تطبيق سناب شات جاء بعد تعرّض حسابه للإختراق، فقال “يا جماعة صدّقوني، الأكاونت كان مهكّر”.
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