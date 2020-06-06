تعرف على أشهر أعمال الملحن الراحل أشرف سالم

توفى الملحن أشرف سالم مساء الخميس 4 يونيو بعد تعرضه لأزمة صحية.

الملحن أشرف سالم واحد من أهم الملحنين في الوطن العربي وتعاون مع كبير من النجوم وقدم معهم الكثير من أشهر الأغاني المحفورة في الذاكرة.

الملحن أشرف سالم بدايته كانت في أواخر عام 1998، وأول أغنية قام بتلحينها كانت "ليالينا الحلوة" للفنان حميد الشاعري من كلمات الشاعر سامح العجمي.

ويقدم FilFan.com قائمة بأبرز أغاني الملحن الراحل أشرف سالم:

1- "اسمع كلامهم" ديانا حداد

2- "ويلي" محمد منير

3- "صوتك" محمد منير

4- "مش باقي على حاجه" محمد فؤاد

5- "اقوي من هواك" إهاب توفيق

6- "بتمر بأزمة" جنات

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7- "رجعالك" سميرة سعيد

8- "أنا كدة" لوئ

9- "غير كل الناس" مدحت صالح

10- "بحبك آخر حاجة" حمادة هلال

11- "أسيبك لية" بهاء سلطان

12- "عارف ليه" مصطفى قمر

13- "فى الأول" للنجم محمد محيى

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