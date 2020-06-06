كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برنامج "رامز مجنون رسمي" الأفضل في استفتاء "الخليج 365" اليوم ويليه "البروفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت كأفضل برنامج مقالب اليوم الموافق السبت 6 يونيو 2020.

وحصد برنامج "رامز مجنون رسمي" على 43788صوتا بنسبة 49,99% حتى الآن، بينما جاء في المركز الثاني برنامج البروفة، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828