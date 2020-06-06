لم تتقدم ولم تتأخر..تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مستشفى العزل المتواجد فيه الفنانة المصرية رجاء الجداوي تفاصيل حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إذ قال الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، إن حالة الفنانة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم أو تتأخر.

وحول ما أثير بشأن تعرضها للاغماء، أكد رضا في مداخلة هاتفية عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الفنانة رجاء الجداوي لم تفقد الوعي كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتعرض لأي انتكاسة خلال اليومين الماضيين وتتواجد حاليا في العناية المركزة.

وقال إن الأطباء في المستشفى ينتظرون تحسن حالة الفنانة، مبديا استيائه من الشائعات المتداولة حول تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

وكانت أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، الجمعة، استقرار حالة والدتها الصحية، مع تواجدها في الرعاية المركزة، طالبة من جمهورها الدعاء لها ولكل مريض.

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وكتبت مختار، في صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن والدتها مازالت في الرعاية المركزة على نفس حالتها، مضيفةً: "ادعوا أرجوكم لها ولكل مريض، وإن ربنا يرفع الوباء ده عن البشر أجمعين، ويخفف على كل مريض يا رب".

وتم نقل الجداوى، الأربعاء الماضي من غرفتها إلى غرفة العناية المركزة من الفئة الثانية الأقل خطورة، بالإضافة إلى وضعها على جهاز تنفس صناعي، مع استجابتها للعلاج بشكل جيد.

وقبل أيام أصيبت الجداوي بفيروس كورونا وتم ونقلها لمستشفى العزل، وقالت ابنتها أميرة إن والدتها لم يظهر عليها أي أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها، مضيفة: "قمنا بإجراء التحاليل فورا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وجرى تداول صورة حديثة لرجاء الجداوي، 82 عاما في حالة صحية مقبولة، وظهرت في الصورة ممسكة بالمصحف من أجل قراءة القرآن، وإلى جوارها شخص يرتدي الكمامة والقفازات.

وكانت الجداوي قد انتهت من تصور مشاهدها في "لعبة النسيان" ونشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام معلنة الانتهاء من تصوير المسلسل وعلقت عليها " مبروك لكل فريق العمل...الف الحمدلله والشكر... فركش".