هيفاء وهبي ترد على تعليق نوال الزغبي حول قضيتها مع مدير أعمالها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت النجمة نوال الزغبي على أنها تقف إلى جانب المرأة بأي قضية، ودائماً ما تحاول توضيح ذلك من خلال مواقفها وتصريحاتها الإعلامية والصحفية.

وفي إحدى اللقاءات مع نوال الزغبي مؤخراً، سُئلت النجمة اللبنانية عن رأيها في هيفاء وهبي، فرّدت بأنها امرأة جميلة، وأعلنت عن تأييدها لوهبي في قضيتها مع مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها تتعاطف مع المرأة ضد الرجل في أي قضية، واعتبرت أن هيفاء وهبي على حق دون معرفة تفاصيل القضية أو أسبابها، إذ قالت:"الله ينصرها .. بحبك هيفا".

وبعد أيام علقت النجمة هيفاء وهبي على تصريحات نوال الزغبي، وقالت: "شكراً عزيزتي نوال"، لترد عليها الأخيرة: "أنا دائماً فخورة بك، أيتها المرأة القوية".

وعن تفاصيل القضية، كانت قد اندلعت خلافات مؤخراً بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري، وقدّمت النجمة اللبنانية بلاغاً ضده بسبب استيلائه على أموال من الشركات المنتجة التي تعاقدت معها في مصر.

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واتهمت الدعوى محمد الوزيري، بالاستيلاء على نحو 63 مليون جنيه من أموالها أي قرابة 4 ملايين دولار، والمفاجئ أن محمد الوزيري رفع دعوى قضائية أمام نيابة قصر النيل في القاهرة يطالب فيها بإثبات زواجه سراً من هيفاء وهبي.

ونفت هيفاء وهبي ذلك بتعليق نشرته على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن ادعاء إثبات زواج المدعى عليه كلام عار من الصحة، متوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن تتطور الخلافات بينهما قريباً، خصوصاً بعد أن فجّر محامي محمد الوزيري مفاجأة في القضية التي رفعتها هيفاء وهبي، ليؤكد في تصريحات إعلامية أن تلك القضية التي تم تداولها في الأخبار ووسائل الإعلام مفقودة حتى الآن ولم يتم التوصل إليها.

ولم يجد محامي محمد وزيري القضايا المرفوعة ضد موكله من قبل هيفاء وهبي، وعلق في تصريحاته: "لم نجد أي شكوى في قسم العمرانية ولم نجد شكوى في أي محكمة".

يشار إلى أن محامي هيفاء وهبي قد صرح من قبل، أن لديه محاضر ومستندات رسمية تؤكد أن مدير أعمالها السابق محمد الوزيري كان يضع أموالها في حسابه من خلال تفويض.