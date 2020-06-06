كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يتفوق على أحمد فهمي في استفتاء "الخليج 365" اليوم كأفضل ممثل كوميدي في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمود الليثي، في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق السبت الموافق 6يونيو.

وجاء محمود الليثي في المركز الأول، حيث حصد 31219 صوتًا، بنسبة 21,49%، وجاء في المركز الثاني أحمد فتحي بـ24578 صوتًا.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

نبذة عن محمود الليثي:

- ولد في محافظة الإسماعيلية.

2- تخرج من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

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3- عمل مهندسًا بهيئة قناة السويس لفترة من الوقت قبل اتجاهه للوسط الفني.

4- درس التمثيل والارتجال في مركز الإبداع بإشراف المخرج خالد جلال.

5- أول عمل فني شارك به كان فيلم "كنكة الظلوط وعصابة الأخطبوط" وهو فيلم قصير أنتج عام 2008م.

6- حقق شهرة كبيرة من خلال موهبته التي برزت في دوره بمسلسل "لا تطفئ الشمس" ومسلسل "سابع جار".

7- شارك ضمن فريق عمل البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي".

8- شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي كان أبرزها مسلسل الوصية، وأبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز، والفيلم الكوميدي قلب أمه، بالإضافة إلى مسلسل ريح المدام في رمضان 2017، كما شارك في رمضان الماضي بمسلسل النهاية.