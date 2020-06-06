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حمدي الميرغني: مصدقتش إني همثل مع الزعيم عادل إمام

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قال الفنان حمدي الميرغني، إنه التمثيل مع الزعيم عادل إمام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم أمام الفنان عادل إمام في مسلسل فالنتينو.

وأضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي إم سي، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع المخرج رامي إمام والزعيم عادل إمام أثناء مشهد المصالحة، وهو بيقولي قوم اغسل وشك،

واقترحت أضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.

وتابع: البعض قد يختلط عليه الأمر في أن الزعيم يدخل يمثل على طول، لكن الزعيم رغم تاريخه الفني إلا أنه لهذه اللحظة بيجتهد زي الهواه، كان يقول لي بعد المشهد تعالى نراجع.

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