حمدي الميرغني: مصدقتش إني همثل مع الزعيم عادل إمام

قال الفنان حمدي الميرغني، إنه التمثيل مع الزعيم عادل إمام له هيبة وكاريزما خاصة، مشيرا إلى أنه لم يكن مصدقا نفسه عند عرض قيامه بدور عاصم أمام الفنان عادل إمام في مسلسل فالنتينو.
وأضاف الميرغني، خلال برنامج مساء دي إم سي، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، كنا بنتفق مع المخرج رامي إمام والزعيم عادل إمام أثناء مشهد المصالحة، وهو بيقولي قوم اغسل وشك،واقترحت أضيف جملة "مانا كده غاسله"، وعجبته الفكرة ووافق عليها.
وتابع: البعض قد يختلط عليه الأمر في أن الزعيم يدخل يمثل على طول، لكن الزعيم رغم تاريخه الفني إلا أنه لهذه اللحظة بيجتهد زي الهواه، كان يقول لي بعد المشهد تعالى نراجع.
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