من شائعات الشجار وطلب الطلاق إلى نفي.. قصة شيرين وحسام حبيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى:
أزمة أو شائعة جديدة طاردت حياة الفنان شيرين عبدالوهاب، ولم تكن الأزمة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل كالعادة، لكنها كانت أنباء عن شجار كبير مع زوجها الفنان حسام حبيب، وصل للتراشق بالألفاظ، وأشارت الأنباء أيضا إلى تدخل الفنان أحمد سعد بين الطرفين، لإحداث الصلح، بعد طلب الشيرين الطلاق.
وبعدما بدأ الأمر في الانتشار، نفى محمد شقيق شيرين الأمر برمته. وكتب محمد، عبر تويتر "حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، شيرين في بيتها مع جوزها، والحاجة الوحيدة اللي صح إن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".
أما شيرين فكتبت عبر حسابها على تويتر: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".
أما حسام حبيب فقد اكتفى بآية قرآنية، عبر حسابه بـ"تويتر": "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".
ليعود من جديد ويكتب: "أنا كتبت تويتة ومسحتها احتراما للسادة الصحفيين الشرفاء أما الأشخاص التانية مدعيين الصحافة.. فحسبي الله ونعم الوكيل".
ونشر أحمد سعد صورة تجمعه بشيرين وحسام، عبر إنستجرام، وعلق: "أصحابي وحبايبي.. وكل اللي بسمعه إشاعات".
والد حسام حبيب نفى أيضا لـ"الخليج 365" صحة الوقعة، مضيفا: "حسام وشيرين كويسين جدا مع بعض الأيام دي، وزي أي زوجين، وشيرين بتعتبرني أبوها أكتر من حسام".
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