إصابة ملكة جمال مصر ريوان علاء بكورونا ووفاة جدتها متأثرة بالفيروس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعلنت ريوان علاء ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عام 2017 عن إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة لها من داخل المستشفى، ظهرت فيها على جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنها اصيبت بالفيروس منذ 10 أيام.

ريوان كتبت: «أنا جالي كورونا ودا سبب اختفائي الفترة دي.. وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة بس ده دوري وواجبي إني أقولكم وأوعيكم حتى لو مش في مصلحتي»، مشددة على أنها لم تخر من منزلها منذ العاصفة التي ضربت مصر مؤخراً، كما أنها لا تلتق أقاربها، وكانت حريصة على عدم قبول أي دعوات للإفطار في رمضان خارج منزلها، مضيفة: «واخدين احتياطتنا لدرجة كنت ببقى نايمة الاقى ماما بترش علينا كلور وربنا يعلم».

تحذير شديد وجهته ريوان لمتابعيها بعدم الاستهتار بالفيروس، حيث كتبت: «أرجوكم خلوا بالكم.. لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليهم.. الموضوع مش هزار ومُتعِب أوى... أنا بيعَدِّى عليا أيام بموت فيها مش عارفة أتنفس... ما تستهونوش أرجوكم».

إصابة ريوان بالفيروس لم تكن الوحيدة في أسرتها، حيث اعلنت عن وفاة جدتها متأثرة بكورونا، وكتبت: «جدتي لأمي في ذمة الله بسبب كورونا.. أرجوكم ادعوا لها.. الحاجة نعمة بنت نجية.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون»، كما طلبت من متابعيها صلاة الغائب على جَدّتها والدعاء لها، كاتبة: «بالله عليكم اللي يقدر يصلي عليها صلاة الغائب، وادعوا كتير باللي عليكوا.. هي في أكتر وقت محتاجة دعاوتكم».