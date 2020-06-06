نقل أحمد فلوكس للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد فلوكس لأزمة صحية، نُقل على إثرها لإحدى مستشفيات القاهرة، وتم حجزه لمتابعة تطورات حالته الصحية.

فلوكس ظهر في صور من داخل المستشفى، يرقد على السرير واضعاً كمامة على وجهه، كما تم تركيب أجهزة قياس الضغط وضربات القلب على صدره، وهي اللقطات التي أثارت قلق محبيه ومتابعيه.

الأطباء نصحوا أحمد فلوكس بالراحة لمدة أسبوع على الأقل، والانتظام في الأكل والنوم، مرجحين سبب أزمة الفنان المصري الصحية للإجهاد الذي يتعرض له طوال الفترة الماضية، حيث يقضي فلوكس أكثر من 20 ساعة يومياً في شركته الجديدة.

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يُذكر أن فيلم «الممر» كان آخر أعمال أحمد فلوكس، وقد شارك في بطولته أمام أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم.

من ناحية أخرى، أثار أحمد فلوكس في رمضان الماضي جدلاً كبيراً بعد انتشار فيديو ظهر فيه يعتدي بالضرب على فرد أمن داخل مجمع سكني، حيث تلقى قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند بمدينة الشيخ زايد ضد الفنان أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

‏وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، وتم الإفراج عن أحمد فلوكس بكفالة 10 آلاف جنية.

فلوكس، أنهى الخلافات بينه ووبين أفراد الأمن بوليمة، دعاهم فيها على الإفطار، وذلك بعد أن اتصلت عليه الشركة المسئولة عن الأمن وعرضت عليه الصلح ووافق على الفور.