نداء شرارة تعلن عن شروطها بصوتها العذب

أطلقت نجمة أحلى صوت – ذا فويس الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنيتها الجديدة “شروط” بالتعاون مع شركة JMR ووتري. وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

روت الأغنية صوراً عن شروط كثيرة وخياليّة من شخص أحبّ من كل كيانه وعاش الحب بكلّ معاناته لدرجة أنّه عبّر من خلال عمق وصعوبة هذه الشروط، عن إستحالة رجوعه إلى الحبيب، لعلّ الحبيب يفهم مدى عمق الحب الذي لا يستهان فيه وكم سبّب من جراح. ولا يقدر الحب التعبير إلى بجماليّة حتّى لو حكى عن ألم أو إستحالة.

وغنّت نداء معبّرة عن كل كلمة وكلّ نوتة في صوتها العذب على توزيع يميل بكلّ فنّ بين آلات غربية وشرقيّة.

من كلام الأغنية: “لو مصمم إني أرجع وافتح بقلبي مجال، أبشر بعزك أوافق، لو تلبي هالشروط/رجّع سنيني اللي راحت، رجّع الدمع اللي سال، اكتب آسف فوق نجمة واغزل العذر بخيوط”.

وكان الموزع الموسيقي جان ماري رياشي قد تحدث لبصراحة عن تفاصيل الأغنية، لقراءة الخبر خاص- نداء شرارة تضع شروطًا تعجيزية لعودة الحبيب إليها، وبصراحة يكشف النهاية