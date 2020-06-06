شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام: أدوار "فلانتينو" كانت تنادى أصحابها.. والمسلسل تجربة واقعية للمؤلف والان مع تفاصيل الخبر
وعن ردود فعل الجمهور عبر السوشيال ميديا قال: "لأول مرة أتابع ردود الفعل في السوشيال ميديا، وأتفاعل معها وكنت أحيانا أتناقش مع الجمهور، ووجدت هذا الأمر ممتعا للغاية"، وأسترسل قائلا: "تجربة مسلسل فلانتينو هي تجربة واقعية لأيمن بهجت قمر، حيث وجدت منشورا لأحد أصدقائه يشكروه على إحياء ذكريات المدرسة، فأيمن بهجت قمر من كبار الكتاب، ونجاح أي عمل يبدأ من الكتابة، وكان هناك بعض الأدوار التي تنادي صاحبها مثل دور ميس عفاف منذ قرأته للمرة الأولى لم أر سوى الفنانة دلال عبد العزيز".
مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
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