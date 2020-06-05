شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم لجمهورها: ضحكة عن ضحكة بتفرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة اللبنانية نانسى عجرم، رسالة إلى جمهورها عبر حسابها بموقع تويتر، خلال تواجدها فى العزل المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، قائلة: "في ناس بيضحكولك، وناس بيضحكوا معك وغيرن عليك.. ضحكة عن ضحكة بتفرق".



نانسى عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحيت حفلًا غنائيًا "أون لاين"، ثالث أيام عيد الفطر خلال قناتها الخاصة عبر موقع يوتيوب، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ودعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائى الـ"لايف" عبر قناتها على "يوتيوب"، والذى دعت إليه من خلال فيديو بثته عبر "إنستجرام"، وعلقت نانسى على الفيديو "الموسيقى بتجمعنا.. وهى وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا .. رح كون معكن بحفل "لايف" عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك"، وتظهر نانسى وهى تدعو المتابعين لحفلها الـ "لايف"، بفيديو يتضمن "الكواليس"، ومحاولاتها المتكررة لإعادة الدعوة.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسى عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وتدور أحداث مسلسل "سكر زيادة" حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.