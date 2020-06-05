شكرا لقرائتكم خبر عن صانع البهجة على وجوه النجمات.. خالد فضة: الروح أهم مافى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مما لا شك فيه أن التصوير الفوتوغرافي مهنة ذو طبيعة خاصة ويتميز صاحبها بالحس المرهف حتى يكون متميزا ومن صفاته الذكاء والعين اللماحة التى تجعله ساحرا، ولأن ليس كل من حمل كاميرا أصبح مصورا.

ومن أشهر الأقاويل التى قالها الفنان القدير أحمد زكي في فيلم اضحك تطلع الصورة حلوة. "كل واحد بيحب تطلع صورته حلوة الفنان والوزير والفقير والسواق وابن البيه والفقير"، ومن اشهر مصورى الفوتوغرافية في عصرنا هذا وصاحب اصابع ذهبية يرسم بها البهجة والفرحة علي وجوه النجوم خالد فضة المصور الفوتوغرافى الذى يعتبر من أشهر المصورين الموجودين فى مصر حالياً، بأفكاره المختلفة وصورة المبهجه حتي أنه أصبح الأسم الأكثر ترشيحاً بين أوساط الفنانين والفنانات.

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ومن اسرار نجاح المصور الفوتوغرافي يقول فضة أولا الموهبة ثم الروح لأن الصورة التى تكون فيها روح تصل إلى المشاهد بارتياحية وحب أما عن الفوتو شوب قال لا احب استعماله دون احتياج حتي لاتضيغ ملامح صاحب الصوره والروح التى تتحدث عنها ثم العين هى من تصنع مصور جيد وليس الكاميرا لأن هناك من يحملون كاميرات كثيرون لكن المميز منهم قليل

ومن النجوم التى قام فضة بتصويرهم في الفترة الأخيرة .نيللى كريم منى زكي غادة عادل هنادى مهنا محمد رمضان غادة عبد الرازق يسرا اللوزي دينا الشربينى نور اللبنانية وافيش مسلسل ",لما كنا صغيرين "

يذكر أن الفنان خالد فضة له ابنة خاضت اولى تجاربها التمثيلية هذا العام في مسلسل "البرنس ",وهى للا فضة التى تألقت في أول ظهور لها وتأثر بها الجمهور لحظة وفاتها في المسلسل نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة