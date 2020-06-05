شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش نصباية جديدة.. علا رشدى توجه رسالة إلى نيللى كريم وآسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدى صورة لها برفقة النجمين نيللي كريم وآسر ياسين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة عليها مازحة: "أنتوا فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟! ماجي محتاجة فلوس".

وأضافت الفنانة علا رشدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال تعليقها على الصورة، موجهة حديثها إلى فريق عمل مسلسل "بـ100 وش"، خاصة النجمة نيللي كريم والفنان آسر ياسين: "وحشتوني أوي.. العصابة كلها وحشتني!".

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وفي وقت سابق، نشرت الفنانة علا رشيدي صورة من كواليس تصوير مسلسل بـ100 وش، مع الفنان شريف الدسوقى صاحب شخصية "سباعى" الكوميدية، التى برزت فى المسلسل الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى.

وعلقت علا رشدى على صورة لها مع الدسوقى عبر حسابها الشخصى على إنستجرام من كواليس الحلقة الأخيرة التى ظهر فيها "سبعبع" وهو باللون الفضى، وكتبت: "سبعبع.. البى إف إف آى.. وحشتنى".

وعرض مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.