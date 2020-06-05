شاهد .. محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه كورونا فيروس

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "رمضان" على الصورة: " هل أنت مستعد؟.. كورونا فيروس.. ثقة فى الله نجاح ". Advertisements ويستعد "رمضان" لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "كورونا فيروس"، بمشاركة المخرج محمد سامي، ومن المقرر طرح الأغنية قريباً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". يذكر ان النجم محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى. الماراثون الرمضاني المنقضي، بمسلسل "البرنس"، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

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