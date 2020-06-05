فن ومشاهير

إيما واتسون في موقف محرج أمام الغاضبين من مقتل جورج فلويد

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الجمعة 5 يونيو 2020

اجتاح موقع انستجرام في الأيام الماضية موجة من التظاهر الافتراضي، اظهر خلالها نجوم هوليوود تضامنهم مع التظاهرات الغاضبة من مقتل جورج فلويد، بنشر المشاهير لصورة سوداء تعبر عن تقديرهم لقيمة حياة اصحاب البشرة السمراء عبر حساباتهم الرسمية على انستجرام.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، كانت النجمة ايما واتسون من ضمن المشاهير الذي قامو بنشر هذه الصورة، مع تعديل بسيط، وضعها في موقع محرج في مواجهة متابعيها.

وقالت الصحيفة أن إيما لم تنشر الصورة سوداء قاتمة، واختارت صورة ذات حواف بيضاء، ما دفع متابعيها للتشكيك في نوايها تجاه هذه القضية التي اندلعت بسبب مقتل شخص اسود البشرة دون ذنب.

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