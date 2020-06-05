شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تطرح "غنوا بكل اللهجات" عبر يوتيوب والان مع التفاصيل

الجمعة 5 يونيو 2020 طرحت الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الجديدة "غنوا بكل اللغات" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" منذ قليل، الأغنية من كلمات ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

ونشرت ماجدة الرومي الأغنية عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولولي جايين! هذه الدني اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين!.. بوعدكن لما نتلاقى.. تبقوا بقلبي محجورين.. (غنوا بكل اللغات)". Advertisements ويشار إلى أن تلك الأغنية التي طرحتها ماجدة الرومى، تأتى فى إطار جهود وأعمال نجوم الفن المصريين والعرب التى يطرحونها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويهدفون من خلالها الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، وتتنوع أعمال المطربين المصريين والعرب ما بين تنظيم حفلات غنائية "أونلاين"، وطرح أغانى جديدة.

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