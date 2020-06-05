بوراك أوزجيفيت يحتفل بعيد ميلاد فهرية أفجان ويختار هذه الصورة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صادف يوم أمس عيد ميلاد النجمة التركية فهرية أفجان الرابع والثلاثون، وعلى الرغم من عدم قدرة النجمة على الاحتفال بتلك المناسبة نتيجة ما يفرضه الحجر المنزلي وإجراءات التباعد الجسدي، إلا أن ذلك لم يمنع زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت من الاحتفال بها بمنزلهما.

ونشرت النجمة التركية عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام صورةً لقالب من الحلوى مطبوع عليه صورتها برفقة ابنها كاران، وهي الصورة التي كانت قد نشرتها فهرية قبل 3 أسابيع بمناسبة عيد الأم، بينما كُتب عليها عبارة "AİLECE NİCE SENELERE" والتي تعني "لسنوات عديدة كعائلة"، وأرفقت النجمة تلك الصورة بعبارة حب لزوجها بوراك قائلةً: "أحبك يا حبيبي"، في إشارة منها إلى أنه كان قد أحضرها كمفاجأة لها بمناسبة يومها.

ولم يكن بوراك الوحيد الذي قدم مفاجأته لفهرية، إذ قامت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" بالتبرع بالنيابة عن النجمة فهرية أفجان لصالح منظمة حماية الأطفال، وهو ما علقت عليه فهرية بالقول: "عائلتي لوريال، أسعدتموني بهذه الهدية ذات المعنى، في عمري الجديد، أحبكم"، كما قامت الشركة بإرسال باقة من الزهور لها، إذ نشرت صورةً تظهر فيها مجموعة من الهدايا من ضمن تلك الباقة.

بالإضافة إلى قيام أحدهم بالتبرع بزراعة 5 شجرات في إسطنبول باسمها، وكذلك سيل من المعايدات من قبل محبيها وأصدقائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

يُذكر أن زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت، قام بإهدائها منذ شهر تقريباً ساعةً من طراز "أوديمار بيغيه" وهي شركة سويسرية متخصصة في صناعة الساعات، ويبلغ ثمنها 300 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 43 ألف دولار أمريكي، حيث جاءت من الذهب الخالص عيار 18، قيل حينها إنها كانت بمناسبة عيد ميلادها.

وهي الساعة التي كانت ترتديها فهرية في صورها مع طفلها كاران، والتي نشرتها بمناسبة عيد الأم، ولفتت بها الأنظار.

وكان حينها بوراك قد كتب معلقاً على الصور بالقول: "عشقي"، لترد عليه فهرية بإيموجي "القلب"، كما قام بتوجيه رسالة لهما قال فيها: أشتاق لكما فهرية وطفلي الجميل، لكن ظروف التصوير تمنعني من رؤيتكما كثيرًا، صوركما تحقق انتشارًا كبيرًا وتصلنا من الجماهير الكثير من رسائل الحب".