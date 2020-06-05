إليسا: فقدت وزني في الحجر المنزلي..وأشتاق لهذه الأمور (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة اللبنانية إليسا، إنها استفادت كثيرًا من فترة التوقف التي يمر بها العالم حاليًا وسط الالتزام بالحجر المنزلي لتحجيم انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحجر المنزلي أفقدها الوزن الزائد الذي عانت منه مؤخرًا.

وتابعت إليسا، في تصريحات لها عبر تقنية "البث المباشر" مع الإعلامي السعودي علي العلياني على هامش الحفل الذي أحيته "لايف" بتنظيم من روتانا تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، أنها منذ صغرها وتعودت على التأقلم في أي ظرف يمر في حياتها.

وأشارت إليسا إلى أن أزمة كورونا ظرف صعب، مبينةً أنه ليس باختيارنا أن نكون محتجزين في المنازل، وأكدت قائلة: "استفدت من كورونا إني أهتم ببيتي وصرت أعرف أغراضي وثيابي وينهن وتعلمت أطبخ شوي وركزت على صحتي ووزني وفقدت الكام كيلو اللي زدتهم".

وعبرت إليسا عن اشتياقها للعديد من الأمور فقالت: "ما فيني أقول إننا في وقت بشع بس اشتقت للحياة والسفر واشتقت أطلع شوف جمهوري وجهًا لوجه واشتقنا لكتير قصص ولكن الحمد لله".

واستطردت الفنانة اللبنانية قائلة: "أول مرة ظهرت بالحجر كنت أروح امشي وأتطلع بالسما وأقول الحمد لله إنه كتر خير الله إننا بنتنفس وفي ناس قاعدين على الماشين.. والحمد لله الإنسان بده يأقلم حاله وإلا بيتعب".

وداعب علي العلياني ضيفته إليسا قائلًا: "عمومًا يعني ما شاء لله إنتي عملتي العكس يعني فقدتي وزنك بعكس إنو في ناس زاد وزنهن"، لترد إليسا بضحكتها التي عهدها منها جمهورها وواصلت قائلًة: "أيوه استفدت ولك تكرم عيونك صرت أعمل سباغتي وتبولة وأرز مسلوق".

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واستطاعت إليسا أن تكون حديث الجمهور على مدار الساعات الماضية بسبب حفلها الأول الذي أحيته عبر "اليوتيوب" بتقنية البث المباشر ودخل اسمها ضمن دائرة اهتمام الجمهور حتى تصدرت التريند عبر محرك البحث غوغل إضافة إلى تدشين الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #مكملين_مع_إليسا ومن خلاله عبروا عن إعجابهم بالحفل الذي أحيته نجمتهم المفضلة في ظل قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

ومع استمرار الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وتفاعل الجمهور معها أكدت إليسا أنها ظلت تتابع ردود الفعل على الحفل وأنها لم تنم فدوّنت تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر قائلة: "لم أنم وذلك بسبب الجميع... غريب الأمر بما فيه الكفاية ربما هذا أفضل حفل لي حيث أشعر بكل أنواع العواطف من ملاحظاتك ووجودكم غير المادي معي أثناء غناء كل أغنية.. شعرت به.. وأنا سعيدة أشكركم".

ونشرت إليسا مقطع فيديو ظهر فيه أفراد فرقتها الموسيقية وهم مبتسمون أثناء العزف، وكتبت قائلة: "ما رأيكم يا رفاق؟.. لقد كان وجهًا مبتسمًا للغاية.. شعرت بالعواطف التي أردت نقلها من خلال موسيقاي".

وأضافت إليسا في تغريدة أخرى قائلة: "لم يكن هذا الحفل الافتراضى عشوائيًا.. أود أن أشكر كل الإنتاج الذي أخرجه المذهل والموهوب مخرج الفيديو كميل طانيوس ولكل من ساهم في ذلك.. شكرًا لكم".

وتألقت إليسا، في حفلها الغنائي والذي ظهرت فيه بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصيرا أسود اللون، وقدمت عددًا من أبرز أغانيها منها: "إلى كل اللى بيحبوني، كرهني، أنا وحيدة، كلنا نغني، الفرحة اللي أنا فيها، هنغني كمان وكمان، نفسي أقوله، مكتوبة ليك"، كما أمتعت جمهورها بأغنية من الزمن الجميل وهي: "وحشتوني" للنجمة الراحلة وردة الجزائرية، إضافة إلى أدائها لأحدث أغنياتها "قهوة الماضي".