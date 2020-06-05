عبدالمحسن النمر: "وساوس" إنتاج سعودي..ترجم إلى 30 لغة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان عبدالمحسن النمر، إن مسلسل "وساوس" هو إنتاج سعودي وليس من شركة نتفليكس، ولكن المسلسل يعرض حصريا عبرها، مؤكداً خلال مداخلة له مع "قناة السعودية" على أن المسلسل من إنتاج شركة سعودية، وأنتجته في قالب تشويقي ثم اقتنصته نتفليكس عندما شاهدت العمل وعرضته عبر منصتها.

وأشار بطل مسلسل وساوس، إلى أن المسلسل ترجم إلى 30 لغة ويعرض في 120دولة، ومتاح لـ 280 مليون مشترك، وأنه تمت إضافة فكرة جديدة من نتفليكس وهي الترجمة إلى لغة الإشارة.

وتدور أحداث "وساوس" المكون من ثماني حلقات والذي أنتجته شركة الظواهر الترفيهية السعودية، حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن حقائق عديدة كانت مغمورة وغامضة.

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ويقدم المسلسل حبكة درامية لأحداث تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

المسلسل للكاتبة رولان حسن وإخراج المخرجة السعودية هناء العمير ويضم مجموعة من الطاقات الفنية على غرار عبدالمحسن النمر إلى جانب شيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، بالإضافة إلى علي الشريف، وأسامة القس، ومحمد علي.

وأوضحت "نتفليكس" أن العمل سيكون متوافراً للمشاهدة في 11 حزيران/يونيو الجاري، لأكثر من 182 مليون مشترك حول العالم في 190 بلداً مع توافر الترجمة إلى 20 لغة، كما طرحت البرومو الخاص به أيضاً.

وقالت المخرجة هناء العمير: "مسلسل وساوس هو مسلسل تشويق ودراما من إنتاج سعودي وهو تجربة جديدة تحمل أسلوباً مختلفاً في سرد الأحداث والإخراج، بالإضافة إلى أنه التعاون الأول مع الفنان القدير عبدالمحسن النمر، كما أنه، بشخصياته النسائية المتعددة وغير التقليدية، مشروع خاص بالنسبة إلي وقريب إلى قلبي. أما عرض المسلسل عبر نتفليكس لـ182 مليون مشترك حول العالم، فهذا في حد ذاته شيء يدعو إلى الفخر والسعادة وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المتابعين في السعودية والخليج والوطن العربي وحول العالم إن شاء الله".