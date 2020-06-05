أحمد زاهر يكشف كواليس إعدام فتحي في "البرنس"..والجمهور: ممثل من هوليود

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "إنستغرام"، مقطع فيديو قصيرا من كواليس إعدام "فتحي البرنس" الشخصية التي جسدها في مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، الذي عرض مؤخرا في شهر رمضان الماضي.

وظهر زاهر، في الفيديو الذي نشره مرتدياً البذلة الحمراء ويواجه مصيره بالإعدام أمام حبل المشنقة، وعلق زاهر على الفيديو قائلا: "كواليس مشهد إعدام .. وحشتني يا توحة".

وتفاعل المتابعون والجمهور مع الشخصية، حيث قال أحدهم: "عندنا ممثل جاي من هوليود أهو أهو"، وقال آخر: "انت ازي بتغير ملامح وجهك لمن تمثل، دور فتحي أو أى دور، لتتغير ملامح وجهك، تماما مبدع".

ووجهت إحدى المتابعات الشكر لـ زاهر، بعد أن نجح في تجسيد الدور الذي حقق نجاحا كبيرا وخطف الأضواء في المسلسل، قائلة: "شكرا لك انك ما تبخل علينا نشوف كواليس كذا .. انا متعاطفه مع فتحي لانه يعاني من الطفوله".

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فيما واصل الجمهور المدح في زاهر، حيث قال متابع له: "انت موهوب والله ف تمثيلك...فظيع”، ووصف متابع آخر صعوبة المشهد: "الموضوع صعب حتى لو تمثيل، ربنا ما يكتبها ع حد"، وقال أحد محبيه :"ابدعت ودرك حلو جدا من نجاح لنجاح يارب".

وكان زاهر قد قال في تصريحات سابقة: "مسلسل البرنس، هو أول تعاون بيني وبين الفنان محمد رمضان، وفي بداية الإعلان عن هذا التعاون هناك الكثير ممن حذرني منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام وعندما خضت التجربة تفاجأت بشخصية محمد رمضان، فمحمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه وحدثت كيمياء بيننا في التمثيل".

يذكر أن أحمد زاهر، جسد خلال مسلسل "البرنس" شخصية "فتحي البرنس" وهى شخصية شريرة خلال الأحداث، ويتاجر فى المخدرات، بجانب قتل زوجة أخيه "رضوان البرنس" وابنه، وسجن شقيقه رضوان، وهي شخصية جديدة ومختلفة على الفنان أحمد زاهر، ولكنه برع فى تقديمها.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، محمد علاء، إدوارد، نجلاء بدر، ريم سامي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف وإخراج محمد سامي.