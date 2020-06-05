شيرين عبدالوهاب تعلق على شجارها مع حسام حبيب والأخير: موتوا بغيظكم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكد تمر سوى ساعاتٍ على تداول أنباءٍ تفيد بنشوب خلافٍ كبير بين النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادلهما الألفاظ الجارحة، حتى خرج كلاً من النجمين بالتعليق على الأمر من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم سواءٌ أكان ذلك بشكلٍ مباشرٍ أم غير مباشر.

وجاء رد الفنانة المصرية بشكلٍ مباشرٍ على الأخبار من خلال تغريدة لها على موقع تويتر، نفت فيها ما تردد من أنباء قائلةً: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة"، وذيلت تعليقها بجملة: "بحبك يا صاحبي".

بينما اختار زوجها حسام حبيب الرد على تلك الأخبار بشكلٍ غير مباشر، إذ قال في تغريدةٍ له عبر حسابه على تويتر قائلاً: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً".

سبق ذلك قيام حسام حبيب بإعادة مشاركة منشورٍ لشقيق الفنانة المصرية ينفي فيه خبر انفصالهما، مرفقاً إياه بوجوه ضاحكة، إذ كان شقيق الفنانة قد كتب في تغريدته: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويا رب اللي بيطلع الإشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يا رب".

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في حين قام الفنان المصري أحمد سعد بالتعليق على الأمر، بعد أن ذكرت الأخبار بأنه تدخل للاصلاح بين الزوجين على اعتبار أنه صديقها المقرب، إذ قام سعد بنشر صورة تجمع ثلاثتهم عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها: "أصحابي وحبايبي..وكل اللي بسمعه اشاعات".

وعلى صعيدٍ متصل كان حسام حبيب قد هاجم الصحفيين الذين نشروا خبر مشاجرتهما، ليعود عن ذلك بعدها ويقوم بحذفها ويكتب تغريدةً جديدة وجه من خلالها رسالةً إلى من وصفهم بـ"مدعين الصحافة"، إذ قال فيها: "انا كتبت تويته ومسحتها احتراما للساده الصحفيين الشرفاء اما الاشخاص التانيه مدعيين الصحافه فا حسبي الله و نعم الوكيل اتقو الله ان تخوضو في اعراض الناس موتو بغيظكم".

يُذكر أنَّ النجمة شيرين عبدالوهاب، كانت قد ظهرت بوزن زائد في أحدث ظهور لها على ‏مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة كبيرة، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون احتمالية حمل شيرين بسبب ذلك، إلا أن بعض المعلقين رجحوا أن تكون زيادة وزنها قد جاءت نتيجة ‏الجلوس فترة طويلة في البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل ‏المنزلي.