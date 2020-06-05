بوراك أوزجيفيت يطل من حديقته وهذا سعر منزله

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم التركي بوراك أوزجيفيت صورة له من داخل حديقة منزله، حصدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

حديقة بوراك الكبيرة جعلته حديث الصحافة التركية التي تكهنت سعر منزله وبعض الصحفيين زعموا أنه يتجاوز ٣ مليون دولار. ويظهر في الصورة جزءٌ من الحديقة خلف بوراك مخصّص لابنه (كاران) ليلعب فيه.

جدير بالذكر أن بوراك وزوجته فهرية أفجان لا يتركان المنزل وطفلهما إلا عندما يحين موعد تصوير مشاهد مسلسله “المؤسس عثمان”.