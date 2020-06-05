متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم التركي بوراك أوزجيفيت صورة له من داخل حديقة منزله، حصدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
حديقة بوراك الكبيرة جعلته حديث الصحافة التركية التي تكهنت سعر منزله وبعض الصحفيين زعموا أنه يتجاوز ٣ مليون دولار. ويظهر في الصورة جزءٌ من الحديقة خلف بوراك مخصّص لابنه (كاران) ليلعب فيه.
جدير بالذكر أن بوراك وزوجته فهرية أفجان لا يتركان المنزل وطفلهما إلا عندما يحين موعد تصوير مشاهد مسلسله “المؤسس عثمان”.
كانت هذه تفاصيل خبر بوراك أوزجيفيت يطل من حديقته وهذا سعر منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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