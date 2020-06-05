بالصور- ميريام فارس بإطلالة صيفية جذابة

لفتت الفنانة ميريام فارس الأنظار في الساعات الماضية بإطلالة صيفية جذابة باللون الازرق وذلك بعدما قررت ان تتشارك مع متابعيها بعدة صور لها من جلسة تصوير جديدة.

وعلقت ميريام على الصور قائلة: “الأزرق من ألواني المفضلة، فما هو لونكم المفضل”.

وفي ظل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، أطلت “فارس” مؤخراً بفيديو حول مواظبتها على التمارين الرياضية التي تساهم في التخفيف من حدة التوتر والمحافظة على اللياقة البدنية، إنما أيضاً تساهم في الحفاظ على الصحة العقلية في الأوقات العصيبة التي نعيشها في أيامنا هذه.

وطالبت ميريام الجمهور المواظبة على التمارين الرياضية على قدر المستطاع كي يحافظوا على التوازن في حياتهم.