سميرة سعيد، ديانا حداد، صابر الرباعي وغيرهم ينعون أشرف سالم

شكّل وفاة الملحن أشرف سالم عن عمر ناهز الـ 50 عاماً إثر ذبحة قلبية ألمّت به قبل يومين، صدمة في الوسط الفني، حيث يعتبر “سالم” واحداً من أشهر الملحنين وذلك بعدما قدم العديد من الأغاني لنجوم الفن نذكر منهم: سميرة سعيد، محمد منير، آمال ماهر، محمد فؤاد، مصطفى قمر، ايهاب توفيق، كارمن سليمان، ميرهان حسين، محمد محيي، جنات وغيرهم.

ومع انتشار خبر الوفاة، ضجت مواقع التواصل برسائل التعزية من قبل الفنانين الذي عبروا عن حزنهم وأسفهم على رحيل أشرف سالم.

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وقد رصد موقع “الخليج 365” مجموعة من الفنانين الذين نعوا الراحل منهم: سميرة سعيد، ديانا حداد، اليسا، الين خلف، صابر الرباعي، مروى ناجي، مي كساب، رامي جمال، حسن الشافعي، عزيز الشافعي، امير طعيمة، محمود الخيامي.

أخر أعمال أشرف سالم التي طرحت في الفترة الأخيرة، الموسيقى التصويرية لمسلسل “يا أنا ياجدو” الذي عرض في شهر رمضان 2019.

وكان الشاعر بهاء الدين محمد، قد أعلن عن خبر وفاة صديقه الملحن أشرف سالم، عبر منشور كتبه على حسابه عبر موقع فايسبوك.