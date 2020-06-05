تراند اليوم : صديق عمرو دياب.. حقيقة زواج نيللي كريم من رجل أعمال شهير (صورة)



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن زواج الفنانة المصرية نيللي كريم، من رجل الأعمال عمر إسلام أحد الأصدقاء المقربين من المطرب عمرو دياب، في حفل عائلي حضره عدد قليل من الأقارب في فيلا العريس بمدينة الجونة فى البحر الأحمر.

وخرجت نيللي كريم للرد على هذه الأنباء، نافية الزواج لكنها لم تنفي العلاقة بينهما، وقالت في تصريحات للصحافة المحلية، : "لسه والله ولسه هعلن لما أتجوز".

ورجل الأعمال عمر إسلام، أحد الرواد في استيراد الأطعمة الفاخرة إلى مصر، كما امتلك مجموعة من الكافيهات واقتربت أملاكه إلى ما يقرب من 90 متجرا.



