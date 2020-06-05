تراند اليوم : بالفيديو.. فنانة شهيرة تستعرض جسمها: ملظلظ مو بطة

أثارت المذيعة والفنانة الأردنية المقيمة في الكويت سوسن هارون، ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في مقطع فيديو تداوله المتابعون وصفحات المشاهير استعرضت خلاله وزنها وجسدها بعد ارتدائها أحد الفساتين الذي كانت معجبة به وأرادت اظهاره للجمهور.

ويبدو أن سوسن هارون تعرضت لتنمر ما بشأن زيادة وزنها إذْ أكدت أن وزنها مثالي من وجهة نظرها وليست سمينة، بعدما وصف وزنها وجسمها بأنه ملظلظ، فقالت في مقطع الفيديو عند حديثها على جسمها: "هذا الوزن يقولون عنه ملظلظ مو بطة".

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع بدا الجمهور منزعجًا من تصرفها حيث تعرضت للانتقادات بسبب استعراضها جسمها أمام الجمهور معتبرين ما فعلته لا داعي له كونها أثارت ضجة متسائلين في نفس الوقت عن سبب اصرار بعض المشاهير على نشر تفاصيل حياتهم الخاصة بهذه الطريقة، بينما علق البعض بأن هذا أسلوب لكسب الشهرة بأي طريقة.

بالمقابل اتهمها البعض بأن جسمها "سليكون" وأنها تتعمد الاستعراض لمعرفة ردود فعل الجمهور على ما قامت به، بينما دعا لها آخرون بالهداية كون ما تفعله يثير الاستياء واعتبره محتوى غير مفيد.