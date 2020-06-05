عمرو سعد يطالب جمهوره بالدعاء لأشرف زكي

طالب الفنان عمرو سعد من جمهوره الدعاء للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إجراءه عمليه جراحية أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت " سعد" عبر صفحته قائلا : دعواتكم للأستاذ اشرف ذكي بالصحة والخير والشفاء ان شاء الله". والشفاء ان شاء الله". ويذكر أن كان خضع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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