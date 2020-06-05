وجه الفنان الكبير مجدي صبحي رسالة للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد إجرائه عمليه جراحية أمس، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "صبحي" عبر صفحته قائلًا: "د .أشرف زكي يا صديق العمر.. ألف سلامه عليك يا غالي". عليك يا غالي". يذكر أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان خضع إلى فترة راحة قصيرة، بعد عودته إلى منزله عقب إجرائه لعملية لتركيب دعامة بالقلب، أمس، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية جراحية.. مجدي صبحي لأشرف زكي: ألف سلامه عليك يا غالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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