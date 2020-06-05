مريهان حسين تنعى الملحن أشرف سالم

نعت مريهان حسين الملحن أشرف سالم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت مريهان حسين: "مع السلامة يا صاحبي ياللي ياما وقفت جنبي وماسبتنيش في عز أزمتي وكنت دايما جنبي في حزني قبل فرحي ياما بروحك النقية رفعت معنوياتي وساعدتني اقف على رجلي وانا كنت محبطة و ضعيفة و مظلومة و مش شايفة خير في الدنيا دي وانت كنت الخير اللي فيها انت اللي كنت بتصبرني و تديني الأمل و تشجعني اكمل و تطمني ان كل ده هايعدي ..



وتابعت مريهان حسين: "انا عدت عليا ايام اتعذبت فيها نفسيا وانت اللي عمرك عمرك ماسيبتني اقع .. عدت علينا سنين انا مرضت فيها مرض مميت و قاتل وكان اهم حاجة فيه تفضل نفسيتي كويسة و الفضل ليك انت و اهلي بعد ربنا في شفايا .. والله ماكنت صاحب بس كنت سند و راجل في ضهري و ياما قاومت انكساري و قمت بسببك انت يا صاحبي ،انا مقهورة على فراقك بس مش هاقولك مع السلامة هاقولك الى اللقاء يا اغلى الناس".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب عبر حسابه بفيس بوك : توفي إلي رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.

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يذكر ان مريهان حسين، تصدرت مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل، بعد ظهورها بمقطع فيديو وهي ترقص بالجلباب الأبيض، وتقلد الفنانة فيفي عبده في طريقة الرقص والإطلالة.

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