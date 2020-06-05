اول تعليق من شيرين على شائعة تضاربها مع حسام حبيب وطلبها الطلاق

نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ما تردد بشأن وقوع خلاف بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب، في الساعات الماضية.

وكتبت شيرين في تغريدة عبر حسابها على تويتر “قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي”.

وكان محمد، شقيق شيرين، نفى عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع خلاف بين الزوجين.

وكتب محمد “حسبي الله ونعم الوكيل في كل مفتري، كل ده هري وهبل، ومفيش أي حاجة من دي خالص شيرين في بيتها مع جوزها وأولادها، والحاجة الوحيدة اللي صح زي ان أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم، بس دي الحاجة الوحيدة اللي صح”.

كما نشر احمد سعد صورة له مع شيرين وحسام حبيب وعلق: “اصحابي وحبايبي ..وكل اللي بسمعه اشاعات”.

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كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا معلومات تفيد بوقوع خلاف بين الزوجين، وصل إلى حد التضارب بالايدي وطلب الطلاق، واستعانت فيه شيرين بصديقها الفنان أحمد سعد، وانتهى بتركها لمنزل الزوجية.

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