وليد سعد ينعى الملحن أشرف سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الملحن وليد سعد، على نعي الملحن أشرف سالم، الذي رحل عن عالمنا في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس.

وكتب وليد، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى.. الملحن أشرف سالم.. أرجو الدعاء للمغفور له بإذن الله بالمغفرة و الرحمة.. ربنا يرحمك يا أشرف ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أن أخر أعمال الملحن أشرف سالم، دعاء بعنوان "يا رب يا رب" للمطرب إيهاب توفيق، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان المنقضي.